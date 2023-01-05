Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Petkimspor, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve şut çalışması yaparken, son bölümde ise taktiksel çalışmayla günü tamamladı.

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