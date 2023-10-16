Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk 3 haftasında çıktığı 2 iç saha maçında da kayıp yaşamadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon oynadığı iç saha maçlarında 2’de 2 yapmayı başardı. Bu müsabakalarda ilk hafta oynadığı İzmir derbisinde konuk ettiği P. Karşıyaka’yı 81-69’luk skorla geçmeyi başaran Petkimspor, son olarak da evinde Galatasaray’ı 76-74 mağlup etti. Böylece şu ana kadar evindeki maçlarda kayıp yaşamayan İzmir temsilcisinde bu konuyla alakalı başantrenör Burak Gören de açıklamalarda bulundu. Gören, “Takımıma çok teşekkür ediyorum. Çok çalışkan ve benim çalışmaktan dolayı mutlu olduğum büyük karakterler var. Çok güzel çalışıyoruz ve keyif alıyoruz. Burayı da zor bir yer haline getirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da maç maç devam edeceğiz. Karışımızda çok saygıdeğer takımlar vardı. Karşıyaka ve Galatasaray gibi. Bence ligin ilk dördünde yer alma hedefiyle kurulmuş çok büyük kadrolara karşı başladık. Evimizde ikinci maçımızı oynadık ve çok şükür iki maçımızı da kazandık” ifadelerini kullandı.