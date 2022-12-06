Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta müsabakasında Aliağa Petkimspor, dün akşam Enka Spor Salonu’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ilk periyodu 28-18 üstünlükle geçti. İkinci periyotta başa baş giden oyunda devreyi Aliağa Petkimspor, 50-45 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibinin iyi oyununa karşılık vermekte zorlanan İzmir temsilcisi, buna rağmen son bölüme 67-64 önde girdi. Müsabakanın son 3 dakikasında 79-79 eşitliğin olduğu karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 90-84 kazandı.

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