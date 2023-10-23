Aliağa Petkimspor, Samsunspor’u mağlup ederek Basketbol Süper Ligi’nde bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon ilk 4 hafta itibarıyla gösterdiği performansla dikkat çekti. İzmir temsilcisi, iç sahada 2’de 2 yaparak gösterdiği performansla taraftarını mutlu ederken dış sahadaki ilk galibiyetini Samsunspor karşısında aldı. İzmir temsilcisi, evinde P. Karşıyaka ve Galatasaray’ı mağlup ederken, dış sahada ise ikinci haftada Bahçeşehir’e kaybetti. Aliağa Petkimspor, bu süreçteki müsabakalarda deplasmanda kazanamazken, ilk dış saha galibiyetini hafta sonu oynadığı Samsunspor karşısında almış oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de deplasmanda alınan galibiyetle ilgili olarak, “Bizim adımıza ligin başında deplasmanda alınmış çok önemli bir galibiyet oldu” dedi.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, ligin 5. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ’ı konuk edecek.