Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin ikinci hafta mücadelesinde Mersin Spor’a 67-57 mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ikinci hafta mücadelesinde Mersin Spor’la deplasmanda karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor, 67-57’lik skorla kaybetti. Böylece İzmir ekibi, bu sezonki ilk yenilgisini ikinci hafta mücadelesinde almış oldu. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, “Rakibimizi tebrik ederek başlamak lazım. Bizden daha iyi bir oyun ortaya koydular. Hem bireysel hem de takım halinde çok kötü bir performans ortaya koyduk. Oyuncularımın bugüne kadar göstermiş oldukları performanstan ve istekten son derece mutluyum. Mersin Spor karşılaşmasında yapamadık, kötü bir günümüzdeydik. Oyuncularımıza güvenmeye ve takım olma sürecinin gelişmesine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Aliağa Petkimspor, gelecek hafta ise Manisa Basketbol’a konuk olacak.