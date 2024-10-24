Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Unicaja Malaga’ya 112-82 mağlup olarak bu sezon Avrupa’daki ilk yenilgisini aldı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 112-82’lik skorla kaybeden Aliağa Petkimspor, böylece bu sezon Avrupa’daki ilk yenilgisini almış oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Malaga’ya, koç ve oyuncularına saygılarını sunmak istediğini dile getiren Gören, “Geçtiğimiz yıllarda birçok şampiyonluk kazandılar ve yarışmadaki en iyi takımlardan biri konumundalar. Biz daha iyi mücadele edebilirdik ve 112 bizim için kabul edilemez bir sayı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk yılımız ve ilk maçlarımız, üç maçtan ikisini kazandık. İyi bir konumdayız ama bu performans bizim için yeterli değil. Bu bizim için ilk adımlar gibi ve bu seviyede bu tür maçlar oynamak gelişimimizin bir parçası. Bir kez daha rakip Malaga takımını tebrik ediyor ve onlara bol şans diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 27 Ekim Pazar günü iç sahada A. Efes’i konuk edecek.