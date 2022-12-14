Aliağa Petkim Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde arka arkaya oynadığı Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediye Spor ve Pınar Karşıyaka mücadelelerinden mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla kazanamama serisini 3 maça çıkarmıştı. Petkim Spor, kötü gidişata dur demek için 18 Aralık Pazar günü oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına konsantre olmuş durumda.

Saba Tümer ile ‘Kafayı Değiştir’ buluşması

Saba Tümer ile ‘Kafayı Değiştir’ buluşması

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