Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor’da gözler iç sahada arka arkaya oynanacak Manisa Büyükşehir Belediye Spor ve Beşiktaş müsabakalarına çevrildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor’da gözler iç sahada arka arkaya oynanacak Manisa Büyükşehir Belediye Spor ve Beşiktaş müsabakalarına çevrildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Aliağa Petkim Spor, sezona Merkezefendi galibiyetiyle giriş yapmıştı. İzmir ekibi, daha sonra iç sahada arka arkaya oynanan A. Efes ve Galatasaray maçlarından mağlubiyetle ayrılarak kötü bir seri yapmış oldu. Bu düşüşünü sonlandırmak isteyen Aliağa Petkimspor; deplasmanda Darüşşafaka’yı, iç sahada da Bursaspor’u mağlup etti ve kendine geldi. Zirveye hızlı bir şekilde tırmanmaya çalışan Petkim, Bahçeşehir’e konuk olduğu müsabakada sahadan istediği sonucu alamayınca tekrar puan durumu sıralamasında geriye düştü. Burak Gören ve öğrencileri konuk ettiği Büyükçekmece maçını kazanmasıyla tekrar toparlandı ve geçtiğimiz hafta Konya deplasmanından mağlubiyetle ayrılarak seri yapma fırsatını kaçırdı.

Tek hedef galibiyet serisi

Aliağa Petkim, Basketbol Süper Ligi’nde üst sıralara çıkmak için önündeki iki maçlık zorlu iç saha maçlarını değerlendirip, galibiyetler elde etmek istiyor. 5 Aralık Pazartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor’u, 9 Aralık Cuma günü de Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Aliağa Petkimspor, bu zorlu müsabakalardan alacağı galibiyetlerle hem ligde üst sıralara çıkmak hem de yeni bir kazanma serisi başlatmak istiyor.