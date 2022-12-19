Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, Enka Spor Salonu’nda Beşiktaş Emlakjet’i 97-83 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, Enka Spor Salonu’nda Beşiktaş Emlakjet’i 97-83 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Aliağa Petkim Spor, dün sahasında Beşiktaş Emlakjet’i 97-83 mağlup etti. Böylece İzmir temsilcisi, ligin son 3 haftasında AYOS Konyaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka maçlarında yaşadığı 3 maçlık mağlubiyet serisini Beşiktaş Emlakjet’e karşı aldığı galibiyet ile sonlandırmış oldu. Petkim Spor, bu sonuçla birlikte ligdeki 5’inci galibiyetini alarak haftayı 9’uncu sırada tamamladı. Öte yandan Beşiktaş Emlakjet ise 2 galibiyette kalarak ligin dibine demir atmış oldu.