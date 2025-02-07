Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Aliağa’nın güncel nüfusu 108 bin 701 oldu. Aliağa’nın nüfusu önceki yıla göre 2 bin 533 artış gösterdi.

TÜİK nüfus verilerini açıkladı. Nüfus verilerine göre İzmir’de nüfusunda artış olan ilçeler de belli oldu. İzmir’in nüfusu 4 milyon 493 bin 242 olarak açıklanırken, Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Menderes ve Çiğli nüfusu artan ilçeler arasında yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları ve limanlarına ev sahipliği yapan Aliağa, sunduğu istihdam olanaklarıyla dikkat çekerken, son 10 yılda belediye eliyle yapılan kültür sanattan spora, turizmden sosyal yaşam alanlarına kadar birçok yatırım, Aliağa’yı aynı zamanda Kuzey Ege’de yaşanılabilir bir cazibe merkezine dönüştürdü. Bu durum Aliağa’ya olan ilgiyi ve göçü her geçen gün artırarak sürdürdü.

Sosyal yaşam alanları Aliağa’yı cazibe merkezine dönüştürdü

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın "Kent gelişim vizyonu" kapsamında bugüne kadar hayata geçirilen; Temiz havası ve tarihi dokusuyla restoran hizmeti veren Güzelhisar Sosyal Tesisleri, tüm bölgeye hizmet veren AliaPark Atla Terapi Merkezi, Mavi Bayraklı Ağapark Plajı, 72 dönümlük yeşil donatı alanı Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Hacıömerli Gryneion Mesire Alanı, yarı olimpik yüzme havuzlarının bulunduğu, kültür sanat ve sporu bir arada sunan Aliağa Gençlik Merkezi ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi, Aliağa manzarasına hakim, çeşitli restoran hizmetlerinin sunulduğu Doğa Park, kahveseverlerin vazgeçilmez adresi Kaleiçi Coffee, Aliağalıların sosyalleştiği ve sosyal hayatına renk katan başlıca tesisler arasında yer alıyor.

Tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası

Aliağa, sadece belediye eliyle yapılan hizmetlerle değil doğal güzellikleriyle de ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Özellikle, plajlar bölgesinde yüzlerce kuş çeşidine ev sahipliği yapan Kuş Cenneti, bölgede yer alan Kyme, Tisna, Aigai, Myrina ve Gryneion antik kentleri, Uçansu Şelalesi, tarihi camileri, tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Aliağa, deniz turizminde zirveye oynuyor

Aliağa’yı Kuzey Ege’nin yıldızı haline dönüştüren projelere ara vermeden devam eden Aliağa Belediyesi, son yıllarda deniz turizminde de zirveye oynuyor. Yapımında sona yaklaşılan Aliağa Yolcu İskelesi, Aliağa ile Ege Adalarını deniz yoluyla birbirine bağlayacak. Ayrıca ön hazırlıkları süren yat limanı projesi de Aliağa’yı deniz turizminde farklı bir noktaya taşıyacak.