Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, oda ve Aliağa Belediyesinin çalışmaları sonucunda Aliağa-Midilli vapur seferlerinin önümüzdeki yaz aylarında başlayabileceğini açıkladı.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, oda ve Aliağa Belediyesinin çalışmaları sonucunda Aliağa-Midilli vapur seferlerinin önümüzdeki yaz aylarında başlayabileceğini açıkladı.

Aliağa Belediyesi ve DTO Aliağa Şubesi, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren Aliağa-Midilli vapur seferlerinin başlaması için yoğun bir çalışma içerisine girdi. DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, çalışmalar sonucunda seferlerin önümüzdeki yaz aylarında başlayabileceğini belirtti. Şimşek, “Midilli-Aliağa seferlerinde süreç çok iyi gidiyor. Bu konuda Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Gelişmeler sürüyor. İnşallah bu yaz Midilli-Aliağa seferlerini yetiştireceğiz. Seferlerin gerçekleşmesi için uluslararası iskele standartlarına uygun bir yer olması gerekiyor. Aliağa’da su iskelesi zaten hali hazırda mevcut. Onun genişletilmesiyle, yapılacak yatırımlarla buradan 1 saat 20 dakikada Midilli’ye gidilecek. Burada da esnafımıza, ülkemize döviz girdisi sağlanacak. Başkanımız bütün çalışmalarını yaptı. Biz de işin bürokratik tarafından elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Bu seferlerin Aliağa’mıza ciddi katkısı olacak” dedi.

Aliağa, elleçlemede rekora koşuyor

Öte yandan Şimşek, Aliağa’daki elleçleme miktarlarını da paylaştı. İlçede elleçleme istatistikleri yüz güldürdü. 2022 yılının ocak-ekim ayları arasında 94,8 milyon ton elleçleme miktarı kaydedilirken, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artış yaşandı. Şimşek, “Aliağa, büyüyen bir liman kenti. Türkiye’nin gözbebeği, kalp damarı diyebileceğimiz, yaklaşık 15 limanı olan, senede 5 bin 506 tane geminin uğradığı, ithalat ve ihracat kısmında Türkiye’nin katma değerine direkt yüzde 12 direkt katkı sağlayan bir kentten bahsediyoruz. Aliağa elleçleme konusunda inşallah birinciliğe yürüyecek. Bu sene ekim ayının sonuna kadar yaklaşık 95 milyon ton bir yük miktarı ile geçen seneye göre yüzde 6 artış istatistiklere yansıdı. Aliağa’da ocak-ekim arasında elleçlenen konteynerler, 1,2 milyon TEU olarak gerçekleşerek yüzde 9 arttı. Aliağa’ya ocak-ekim arasında gelen gemi oranı da geçen seneye göre yüzde 5 artış gösterdi” diye konuştu.

Denizcilik meslek lisesi ihtiyacı

Aliağa’da çok sayıda kişinin istihdam edildiğini ancak kalifiye eleman konusunda ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aliağa yatırımlarına devam ediyor. Aliağa daha da hızlı büyümeye devam edecek. Geçmiş aylarda Kocaeli ile kafa kafaya durumdaydık. İthalat ve ihracatımız farklı sektörlerde ama inşallah Aliağa rekora doğru koşacak. Aliağa’da bir de denizcilik meslek lisesinin olması gerekiyor. Burada ara elamanların yetişmesi, Aliağa’ya artı değer katacaktır. Şirketlerin ara eleman bulmakta zorlandığını biliyoruz.”

Gemi sökümde tek

Türkiye’de bir tek Aliağa’da gemi söküm işleminin yapıldığını hatırlatan Şimşek, “Gemi söküm, pandemi döneminde Türkiye’ye iyi bir katma değer sağlamış bir sektör. Gemi söküm bölgesinde Avrupa Birliğine üye 8 şirketimiz var. Bu sene 3 şirketimizin daha Avrupa Birliği lisanslarını alacağını düşünüyoruz. Türkiye’deki gemi söküm sektörü, dünyadaki en yeşil sektör” ifadelerini kullandı.

Transit gemilere izin

Şimşek ayrıca, Aliağa’da transit gemilere kumanya ve yakıt ikmali izninin verildiğini belirterek şöyle konuştu: “Gemilerin Aliağa’ya transit gelmek istiyordu. Gemilerin yakıt, kumanya ve personel değişikliklerini yapıp yoluna devam etmesi için almak istediğimiz bir takım izinler vardı. Genel başkanımız Tamer Kıran, bu konuyla ilgili çalıştı, kendisine teşekkür ediyoruz. Aldığımız izinler neticesinde 7 aydan beri Aliağa Liman Başkanlığı koordinesinde gemiler demirleyip yakıtını, kumanyasını, personelini yapıp transit olarak ülkemize döviz kazandırıyor. Aliağa’ya böyle bir hizmet kazandırdığımız için mutluyuz.”