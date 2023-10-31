Denizcilik, lojistik ve liman işletmeciliğinde Türkiye lideri Aliağa’nın son 9 aydaki sektörel istatistikleri açıklandı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Aliağa’daki limanlarda 2023 yılı Ocak – Eylül dönemindeki 9 ayda 60 milyon 209 bin 793 ton net elleçleme gerçekleşti. Bu rakamlarla Aliağa çok az bir farkla Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumunu korudu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde odanın ekim ayı faaliyetleri ve Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı. Toplantıda, Aliağa’nın denizcilik, liman ve entegre sektörlerin istatistiki verileri İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek tarafından açıklandı.

“Cumhuriyetimizle daha nice yüz yıllara”

İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, odanın sorumluluk bölgesindeki tüm ilçelerde Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Türkiye Yüzyılında, Deniz Ticaret Odası olarak ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ vizyonumuzla denizlerdeki hâkimiyetimizin giderek güçlendiği, ulusal anlamda her alanda söz sahibi bir ülke olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kez daha kutluyor, daha nice yüz yıllara diyorum” dedi.

“Aliağa limanlarında istikrarlı artış devam ediyor”

Aliağa limanlarının sektörde zirvedeki yerini koruduğunu kaydeden Şimşek, “Aliağa limanlarında 2023 yılı Ocak – Eylül döneminde 60 milyon 209 bin 793 ton net elleçleme gerçekleşmiştir. Bu rakamlarla Aliağa çok az bir farkla Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumundadır” bilgilerini verdi.

Aliağa’da denizcilik ve liman sektörlerinin rakamlarının detaylarını da paylaşan Şimşek, "2023 yılının ilk 9 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 90 milyon 735 bin 379 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,90 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Eylül döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 1 milyon 176 bin 7 TEU olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 1 milyon 109 bin 774 TEU karşılaştırıldığında yüzde 5,96 artış olmuştur” ifadelerini kullandı.

En yüksek elleçleme ürünleri ham petrol ve hurda demir

Aliağa limanlarında ürün bazında en yüksek elleçlemede ilk iki sırada ham petrol ve hurda demirin geldiğini kaydeden Başkan Şimşek, “2023’ün ilk 9 ayında tahliye tonajları temel iki ürün düzeyinde yoğunlaştı. Bunlardan ham petrol 15 milyon 832 bin 183 ton ve hurda demir ise 4 milyon 49 bin 596 ton olarak gerçekleşti. Bu ürünleri sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), taş kömürü, konteynerle taşınan mallar, soya fasulyesi, kütük demir takip etti” diye konuştu.

İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek konuşasının devamında şunları kaydetti:

“Aylık ortalamalara göre ham petrol aylık 2 milyon ton, hurda demir aylık ortalama 500 bin ton ve taş kömürü ortalama 200 bin ton elleçlenmiştir. Yükleme tonajının temel ürünleri konteyner içinde taşınan değişik mal cinsleri, petrol türevleri ve rulo saç olarak gözükmektedir. Petrol türevleri içinde en yüksek tonaj motorine ait olup 4 milyon 622 bin 641 ton olarak gerçekleşmiştir.”

Aliağa limanlarına 9 ayda 4 bin 781 gemi yanaştı

Türkiye’nin en büyük enerji depolama, dağıtım, denizcilik ve lojistik üslerinden olan Aliağa’da limanların iş kapasitesi ise artarak sürüyor. İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, gemi istatistiklerine ilişkin şunları kaydetti:

“Aliağa limanlarına 2023 yılı Occak ve Eylül dönemi uğrak yapan gemi sayısı 4 bin 781 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 4 bin 542 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız yüzde 5,26 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz. Bu rakam ve değerlerle Aliağa limanlarındaki istikrarlı artış devam ediyor.”

“Yeni Foça Yat Limanı ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile geçtiğimiz hafta Yeni Foça’da gerçekleşen ‘Yeni Foça Yat Limanı’nın açılışına katıldıklarını ifade eden İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “Bölgemize çok büyük katkı ve kazanım sağlayacak olan yeni yat limanımız, 230’u denizde ve 100’ü karada olmak üzere 330 yat bağlama kapasitesine sahip. Yeni Foça Yat Limanının gerek iş gücü gerekse turizm açısından ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.