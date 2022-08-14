Aliağa Belediyesinin 2014 yılında başlattığı “Aliağa Kent Kitaplığı” projesi çerçevesinde 18. kitap olan “Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür” yayınlandı.

Aliağa Belediyesinin 2014 yılında başlattığı “Aliağa Kent Kitaplığı” projesi çerçevesinde 18. kitap olan “Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür” yayınlandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın 2014 yılında başlattığı Aliağa Kent Belleği ve Arşivi çalışmaları 9 yılda 18 eser kazandırdı. Aliağa ve çevresinin yerel tarihini ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Aliağa Belediyesinin 2014 yılında başlattığı “Aliağa Kent Kitaplığı” projesi çerçevesinde 18. kitap olan “Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür” yayınlandı. Kitabın dağıtımı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 13.30’tan itibaren başlıyor. Okurlar kitabı, Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında bulunan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi Helvacı hizmet binasından ücretsiz olarak temin edebilecek.

“Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür”

Tarihi kervan yolları üzerinde bulunan ve binlerce yıllık kültürün izlerini yaşatan Aliağa’nın Helvacı Mahallesi’nin zengin kültürel mirası “Helvacı; Coğrafya, Tarih, Kültür” kitabıyla kayıt altına alındı. Aliağa Belediyesi tarafından Helvacı Gençlik ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, Helvacılı öğretim üyesi Dr. İlker Eroğlu ile Hüseyin Özkan tarafından derlenen kitabın hazırlık süreci büyük ilgiyle karşılaştı. Son yapılan sözlü tarih çalışmaları ve akademik araştırmalarla büyük bir bölge tarihi arşivine ulaşan Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kent Arşivi ekibi, özenle seçilen dokümanların bir araya getirilmesiyle 304 sayfalık “Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür” kitabını yayınladı. Dr. İlker Eroğlu ile Hüseyin Özkan tarafından hazırlanan kitapta Helvacı ve çevresinin coğrafi zenginlikleri, arkeolojik, tarihi, siyasal ve kültürel mirası akıcı bir dille okuyucuya sunuluyor.

Helvacı’nın kültürü geleceğe taşınacak

“Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür” kitabının yazarı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İlker Eroğlu, doğup büyüdüğü beldenin kitabını yazmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Eroğlu, “Aliağa’daki bilimsel ve kültürel etkinliklere her zaman destek veren, çeşitli üniversiteler ile iş birliği içinde yürüttükleri özverili çalışmaları ile diğer belediyelerden ayrılan, Aliağa ilçesine, bilim camiasına ve çeşitli yazın alanlarına Aliağa Kent Kitaplığı gibi zengin bir kaynak sunan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ilgi, alaka ve destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımız Acar’a ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Helvacı, kadim medeniyetimizin değerlerinin yaşatıldığı kadim bir mahallemizdir”

“Aliağa’mızın tüm mahallelerinde olduğu gibi tarihi ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması için yoğun bir çaba içindeyiz. Helvacı, kökleri binlerce yıllık geçmişe dayanan kadim medeniyetimizin tüm değerleriyle yaşatıldığı kadim bir mahallemiz, beldemizdir” diyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Medeniyetleri inkişaf ettiren, inşa eden insandır, yaşatanlar da insandır. Binlerce yıllık kültür ve uygarlık birikiminin izleri bulunan Helvacı’da, Helvacı kiliminin deseninden binlerce yıldır süren gelenek ve göreneklere; yeme-içme kültüründen düğünlere, nişanlara; vatan için can veren şehitlerimize, gazilerimize, bizi biz yapan manilerden, masallara, unutulmaz hatıralara ve kahramanlık destanlarımıza kadar ne varsa hatırlamak, kayıt altına almak ve yarınlara taşımak için hemşerilerimizle birlikte aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Aliağa Kent Kitaplığı’mızın 18. yayını olan “Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür” kitabımızın Aliağa’ya ve Helvacımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Coğrafya, tarih kültür

Aliağa Belediyesinin yayınevi markası olan Aliağa Kent Kitaplığı tarafından yayınlanan “Helvacı: Coğrafya, Tarih, Kültür” adlı kitabın ilk bölümü bölgenin iklimden toprak yapısına; nüfus özelliklerinden ekonomik coğrafyaya kadar detaylı coğrafi özelliklerini içeriyor. Kitabın ikinci bölümünde binlerce yıllık arkeolojik ve tarihi süreç ele anılıyor. Kitabın 3. bölümünde ise kültürel miras unsurları detaylarıyla işleniyor. Sözlü kültürel miras ve tarih çalışmaları, düğün, bayram adetleri, geleneksel çocuk oyunları, Helvacı’nın yöresel tatlarına kadar Helvacı ile ilgili merak edilen birçok bilgi kitapta yerini alıyor.