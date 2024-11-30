İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup 9. hafttasında Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda oynadığı zorlu mücadelede Nafiz Gürman’ı 3-2 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Ç iğli Belediye Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Aliağa Helvacı Spor’un üstünlüğüyle geçti. 22. dakikada Doğukan Can’ın bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 56. dakikada Sadık Buzoğlu ve hemen ardından Doğukan Can’ın golleriyle Aliağa Helvacı skoru 3-0’a getirdi. Ancak Nafiz Gürman, son dakikalarda gösterdiği reaksiyonla maça yeniden tutunmaya çalıştı. 88. dakikada Can Mert Dağ ve 90+7’de Nail Efe Pehlivan’ın golleriyle farkı bire indirseler de, Aliağa Helvacı Spor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu önemli galibiyetle Aliağa Helvacı Spor, puanını 22’ye yükselterek 2. sırada yer aldı. Nafiz Gürman ise 15 puanla 5. sırada kaldı.