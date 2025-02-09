İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup’ta liderliğini koruyan Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Ulucakspor’u 5-0 yenerek farklı bir galibiyet aldı.

Bayraklı’da tiyatro keyfi Bayraklı’da tiyatro keyfi

Ulucak Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, 3. dakikada İzzet Enes Topuz’un ve dakika 38’de Yağmurcan Taş’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Aliağa Helvacı Spor, 50. dakikada İzzet Enes Topuz’un ikinci golüyle skoru 3-0’a taşıdı. Ardından artan baskıyla 61. dakikada Yağmurcan Taş’ın ikinci golüyle farkı 4-0’a çıkardı. Maçın son dakikalarında Doğukan Can’ın attığı golle skor 5-0 olarak belirlendi ve Aliağa Helvacı Spor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: iha