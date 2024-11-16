İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Koyundere Gençlikspor’u takımını 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Menemen Koyundere sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de pozisyon üretmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 84’ü gösterdiğinde İzzet Enes Topuz, Aliağa Helvacı takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca Aliağa Helvacıspor mücadeleyi 1-0 kazandı.