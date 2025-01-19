İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup 13. hafta maçında Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok‘u 1-0 mağlup etti.

25 yılla aranan cinayet zanlısını İzmir polisi yakaladı 25 yılla aranan cinayet zanlısını İzmir polisi yakaladı

Yusuf Tırpancı Futbol Sahasında oynan karşılaşmada iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendirmeyince maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamladı. İkinci yarı hızlı başlayan konuk takım Aliağa Helvacı Spor 80. dakikada Emre Kekeç’in attığı golle 1-0 sahada galip ayrılan taraf oldu. Aldığı bu galibiyetle 32 puanla 2. sırada yer alan Aliağa Helvacı Spor, zirve yarışını sürdürürken, Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok ise 1 puanla ligin son sırasında kaldı.

Kaynak: iha