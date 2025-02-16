İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup’un 18. haftasında lider Aliağa Helvacı Spor, sahasında Koyundere Gençlik Spor’u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Helvacı Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, maçın 4. dakikasında Kenan Atamer’in golüyle öne geçti. İlk yarıda 41. dakikada Samet Güneş ve 45+1. dakikada Yağmurcan Taş’ın golleriyle Aliağa Helvacı Spor, devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Aliağa Helvacı Spor, 69. dakikada İzzet Enes Topuz’un golüyle skoru 4-0’a taşıdı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken, Aliağa Helvacı Spor galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu önemli galibiyetle birlikte Aliağa Helvacı Spor puanını 45’e yükselterek liderliğini sürdürürken, Koyundere Gençlik Spor ise 36 puanla ligde 6. sırada yer aldı.