İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup’ta zirve mücadelesi veren Çiğli Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı. Bu galibiyetle puanını 26’ya çıkaran Aliağa temsilcisi, 2. sıradaki yerini sağlamlaştırırken Çiğli Belediyespor 23 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

Çiğli Belediye Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de pozisyon üretmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Aliağa Helvacı, 53. dakikada Yağmurcan Taş’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran konuk ekip, 70. dakikada Sadık Buzoğlu’nun golüyle skoru 2-0’a taşıdı. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Ufuk Karabulut’un golüyle farkı 1’e indirdi ancak kalan sürede başka gol olmayınca Aliağa Helvacı sahadan galip ayrıldı.

Maç bitiminden sonra Aliağa Helvacı spor takım otobüsü taşlanırken, araçta maddi hasar oluştu.