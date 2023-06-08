Spor ve sanatı aynı noktada buluşturan Aliağa Gençlik Merkezinde, yaz dönemi yüzme kursları başlıyor.

Yarı olimpik kapalı havuzda 5-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik verilecek kurslar için başvurular, 13-15 Haziran tarihlerinde Aliağa Gençlik Merkezine yapılacak. Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretilecek. Sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında yapılacak başvurularda kontenjanlar sınırlı tutulacak. Vatandaşlar, kurslar için detaylı bilgiye Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı hattını arayarak ulaşabilecek.