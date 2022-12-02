Aliağa Karadenizliler Derneği, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aliağaspor FK’nın futbolcularına ve yönetimine, Yunus Emre Belediyespor maçı öncesi moral yemeği verdi.

Aliağa Karadenizliler Derneği, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aliağaspor FK’nın futbolcularına ve yönetimine, Yunus Emre Belediyespor maçı öncesi moral yemeği verdi.

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aliağaspor FK, bu hafta Yunus Emre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Aliağa Karadenizliler Derneği, takımın futbolcularına ve yönetimine moral yemeği düzenledi. Aliağa Karadenizliler Derneği Lokalinde düzenlenen yemeğe; Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, Teknik Direktör Hakan Şapçı, teknik heyet ve futbolcular ile birlikte; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, dernek yönetici ve üyeleri de katıldı.

Aliağa Karadenizliler Derneği Başkanı Erol Mete, Aliağa FK’nın bundan sonraki süreçte bir galibiyet serisi yakalayacağına inandıklarını söyledi. Mete, “Şehrimizin takımı Aliağaspor FK ile gurur duyuyoruz. Bu haftadan itibaren bir galibiyet serisinin başlayacak inşallah. Bundan sonraki tüm maçlarda takımımıza başarılar diliyorum. Aliağa Karadenizliler Derneği olarak her zaman ve tribünde Aliağa FK takımımızı tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Aliağa FK’ya destek olan Aliağa Karadenizliler Derneğine teşekkür ederek, takımın ligin sonunda şehrin çok özlediği şampiyonluk hedefine ulaşacağına inandığını aktardı. Başkan Acar ayrıca, Başkan Mete’ye Aliağa FK forması da hediye etti.