TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Aliağa FK, Beşiktaş’tan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Ahmet Gülay’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Aliağa FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi kadrosuna bir takviye daha yaptı ve Beşiktaş’tan 2003 doğumlu savunma oyuncusu Ahmet Gülay’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2003 doğumlu sol bek oyuncusu Ahmet Gülay’ın sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi için Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Beşiktaş ile profesyonel olduktan sonra Alanyaspor’a geçici transfer olup 3 sezon Alanyaspor forması giyen Ahmet Gülay, 2023-2024 sezonunda Aliağa’mızda. Ahmet Gülay’a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.