TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK’nın, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’i lider olarak tamamlayıp TFF 3. Lig’e yükselen Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosuna birçok önemli oyuncuyu takviye eden İzmir temsilcisinin, sezon öncesi yapacağı kamp programı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz 2023 tarihinde Aliağa Atatürk Stadı’nda başlayacak olan takımımız, daha sonra iki etaptan oluşacak kamp programına Bolu’da devam edecek" ifadelerine yer verildi.