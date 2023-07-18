TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü, iki futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Aliağa FK, iki takviye daha gerçekleştirdi. Sarı-siyahlı ekip, Kuşadasıspor’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle’yi ve Akhisarspor’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır’ı kadrosuna kattı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Emirhan Karagülle, “Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böylesine büyük bir camianın içerisinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Sorumluluklarımın farkındayım, hedefimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yeni transfer olan Yiğit Bayındır ise, “İzmir’in güzide ilçesi Aliağa’ya transfer olduğum için çok mutluyum. Yeni bir oluşumun içinde olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde başta emeği geçen Belediye başkanımız Serkan Acar’a ve kulüp başkanımız Kamil Önal’a teşekkür ederim. Sorumluluklarımın farkındayım, yolun sonu şampiyonluk olsun. Allah utandırmasın başaracağımızdan şüphem yok" açıklamalarında bulundu.