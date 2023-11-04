TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden lider Aliağa FK, yarın Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynayacakları Malatya Arguvanspor maçı öncesinde bir yemekte bir araya geldi.

Aliağa FK, TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde yarın Malatya Arguvanspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 14.00’de Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele öncesinde Aliağalı iş insanları tarafından moral yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Hayırlısıyla 8 haftayı geride bıraktık. İlk haftaki beraberlikten sonra 7 galibiyet alarak bu günlere geldik. Pazar günü Arguvan Belediyespor maçı var. Futbolcu kardeşlerim bu 8 haftalık süreçte zorlu maçlar çıkardılar. En son oynadığımız kupa maçı kilit maçlarımızdan biriydi. Yenik duruma düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadılar. Aliağa FK olarak bu sezona başlarken bir hedefimiz vardı. Sezonun sonunda şampiyon olmak istiyorduk. Çünkü ne olursa olsun ikinci olmak Aliağa için bir başarısızlıktır. Ligi birinci sırada bitirmek arzusuyla sezona girmiştik. Allah’ın yardımıyla, futbolcu kardeşlerim ve teknik heyetimizin de gayretleriyle ligde 22 puanla birinci sıradayız. Lakin lig devam ediyor, daha önümüzde 20 maç var. Önümüzdeki her maç bizim için önemli. Bizlere düşen futbolcu kardeşlerimizin ve teknik heyetimizin yanında olmak. Onlar 100 bin kişiyi temsil ediyorlar sahada. O mesuliyet çerçevesinde çalışıyorlar ve inşallah sonunda başarılı olacaklar. Bu birliktelik ve sahiplenme başarıyı getirecektir. Aliağa’nın yeri 3. Lig değil. Aliağa’nın çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Ben hafta sonu oynanacak maçta kendilerine başarılar diliyorum. Dualarımızla onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.