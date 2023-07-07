TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Aliağa FK, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Aliağa FK, TFF 2. Lig ekibi Somaspor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım’ı kadrosuna kattı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Aliağa Futbol Kulübü ile anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Oğuzhan Yıldırım, “Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sorumluluklarımın farkındayım, çok çalışıp Aliağa Futbol Kulübü’nü layık olduğu yere çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.