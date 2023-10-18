Aliağa FK, TFF 3. Lig 1. Grup’taki ilk 6 haftada toplayabileceği 18 puanın 16’sını topladı ve zirveye oturdu. Sarı-siyahlılar, ligin birinci haftasında aldığı beraberlik dışında diğer 5 maçını da arka arkaya kazanma başarısı gösterdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, bu sezon ligde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. İlk 6 hafta itibarıyla henüz yenilgiyle tanışmayan sarı-siyahlılar, birinci hafta oynadıkları Kepezspor beraberliği sonrası Edirnespor, İnegöl Kafkas, Karabük İdman Yurdu, Talasgücü ve 52 Orduspor FK müsabakalarından galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte toplam 6 maça çıkan İzmir temsilcisi toplayabileceği 18 puanın 16’sını da topladı ve ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Hedef galibiyet serisini 6 maça çıkarmak

TFF 3. Lig 1. Grup’ta son 5 lig maçını kazanarak galibiyet serisine imza atan Aliağa FK, 21 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nü de kayıpsız geçerek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Öte yandan Aliağa FK’nın ligde 1 maçı eksik olan Kepezspor’la arasında 5 puanlık bir fark bulunuyor. Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ise 10 puanla 3. basamakta yer alıyor.