TFF 3. Lig’de mücadele eden Aliağa FK, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra Polat Çetin ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Çetin, “Hep birlikte, çok çalışarak Aliağa Futbol Kulübü’nü hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra, 2016-2019 yılları arasında takımın başında bulunan Polat Çetin ile yeniden anlaşmaya anlaşmaya vardı.

Aliağa Futbol Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Polat Çetin için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Turgay Mete’nin de katıldığı törende konuşan 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ”Memleketimin takımı olan Aliağa Futbol Kulübü’ne teknik direktör olarak geri dönmek, benim için tarifsiz bir gurur ve mutluluk. Bu kulübün formasını terlettiğim günlerden, şimdi bu büyük camiayı sahada yönetmeye geldiğim noktaya ulaşmak, hayallerimin ötesinde bir durum. Aliağa’nın ruhunu, mücadeleci kimliğini ve taraftarlarımızın desteğini her zaman hissettik. Şimdi bunu sahaya yansıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte, çok çalışarak Aliağa Futbol Kulübü’nü hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğiz. Bu yolda bana güvenen başkanımıza, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Başarıya hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Polat Çetin, Aliağa FK, Bld Kütahya, Şile Yıldız, Karabük İY, ve son olarak 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig’de 1923 Mustafakemalpaşaspor’da görev yaptı.