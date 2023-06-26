Aliağa FK, iç transferde Ahmet Pekgöz, Ahmed Furkan Özdemir, Bahri Yıldırım ve Enes Bakal’ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezonda kadrosunu korumayı planlarken, iç transferde çalışmalara başladı. İzmir temsilcisi, Ahmet Pekgöz, Ahmed Furkan Özdemir, Bahri Yıldırım ve Enes Bakal’ın sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.
Aliağa FK geçtiğimiz günlerde de Manisa Sanayi Yıldız Spor’dan sol bek Adnan Demir ve Tokat Belediye Plevne Spor’dan kanat oyuncusu Ahmet Uzun’u kadrosuna katmıştı.