Aliağa FK, Belediye Kütahyaspor’dan 21 yaşındaki futbolcu Eray Akar’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Belediye Kütahyaspor’dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar’ı renklerine bağladığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan paylaşımda, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında, kanat oyuncusu Eray Akar’ı kadrosuna kattı. Eray Akar’a hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.