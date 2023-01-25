Aliağa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 44. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile seçime giren mevcut başkan Salih Yiyitalp, 2. kez başkan seçildi.

Aliağa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 44. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile seçime giren mevcut başkan Salih Yiyitalp, 2. kez başkan seçildi.

Aliağa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Aliağa Belediyesi Spor Salonunda yapıldı. Divan Başkalığını 16. Bölge İzmir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birlik Danışmanı Ahmet Dere’nin yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel Kurul; denetleme, faaliyet ve bütçe raporlarının okunması ve oylanmasıyla devam etti. Oy çokluğu ile faaliyet raporları kabul edildi. Tek liste halinde gerçekleşen genel kurulda, mevcut başkan Salih Yiyitalp, 2. kez seçildi.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, 16. Bölge Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Erdem Hünü’nün yanı sıra İzmir’in ilçelerinden de birçok oda başkanının katılım sağladığı genel kurulda, teşekkür konuşması yapan Salih Yiyitalp, "2021-2022 yılları arasında zor bir dönemde esnafımıza destek olmaya çalıştık. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Esnafın yüzünün her zaman gülmesi için biz elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Salih Yiyitalp başkanlığındaki Aliağa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetiminde Arda Altay, Serhat Aras, Fuat Turhan ve Emre Erdur yer aldı.