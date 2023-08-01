Aliağa Devlet Hastanesinde, Yanık Ünitesi Bölümü 5 yataklı olarak düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aliağa Devlet Hastanesinde Yanık Ünitesi Bölümünde çalışmalar tamamlandı. Bölümün açılışı için tören düzenlenirken, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit, yanık ünitesinin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Koçyiğit, "Yaklaşık 18-20 yıldır C grubu hastane olarak hizmet veren hastanemiz, yılların verdiği ilerleme, Aliağa’nın gelişimiyle de son yıllarda burada belediye başkanımızın katkısıyla ilçemizde büyük bir gelişme oldu. Nüfus sayımız arttı. Buna paralel Aliağa sanayimiz çok gelişti. Hastanemizin rol değişimi, C grubundan B grubuna gelmesi için bazı şeyler gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi de yanık ünitemizin Aliağa’da olmasıydı. Ben yanık ünitenizin yapımında katkısı bulunan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Petkim, Tüpraş ve ağır sanayi kollarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, Aliağa’nın ülke ve İzmir ekonomisine büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Bölgede nüfus günden güne çoğalıyor. Bu çoğalmanın sebebi hem bölgenin vermiş olduğu etki hem de alınan hizmetler karşılığında bölgemiz daha kıymetli, daha katma değerli hale geliyor. Türkiye’de Aliağa dediğimiz anda sektörel anlamda İzmit’ten sonra ikinci olarak hizmet vermekte. Bu bizim için İzmir anlamında çok önemli bir pozisyon. Bu yüzden Aliağa’da yapmış olduğunuz her şey; ticaret, sağlık, turizm, tarım ve her alanda yapacağımız gelişmeler, Türkiye’de çok ses getiriyor. Bu ilçede yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şimdi burada çok kıymetli yatırımcılarımız, hayırseverlerimizle beraber, tüm malzemelerinin Türkiye İşverenler Sendikası Vakfı tarafından karşılanan içinde bulunduğumuz 6 odalı yanık ünitemizin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Petkim, Socar ve Aliağa’da hizmet veren, katkıda bulunan bütün firmalarımıza, belediyemize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit tarafından yanık ünitesinin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonrada ünitenin odaları ve yanık pansuman odaları gezildi.

Aliağa Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törene ayrıca; İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, ALTO Başkanı Ömer Ertürk, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, Socar Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül ve çok sayıda davetli katıldı.