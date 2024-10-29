Cumhuriyet Bayramının 101. Yılı Aliağa Atatürk Stadyumu’nda binlerce kişinin bir araya gelmesiyle coşkuyla kutlandı. Aliağa’da 101. yıl kutlamaları fener alayı ve konserle devam edecek

Aliağa’da cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları, dün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrası bugün Atatürk Stadında yapılan gösterilerle devam etti. Cumhuriyet bayramı kutlamalarına Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrikat sonrası Aliağa Atatürk Stadında organize edilen kutlama programına geçildi. Kutlama programına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, kutlamalara katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Türkiye Cumhuriyeti Bağış, Lütuf Veya Hediye Değildir”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptı. Güney, konuşmasında şunları söyledi: “Tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu cumhuriyetin 101. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet, ve şükran duygularıyla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bağış, lütuf veya hediye değildir. Her şeyden önce inancın, imanının ve yılmaz iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir milli mücadelenin karar ve kıvancıdır. Büyük Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyen yaşayacağına olan inancımla tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum”

Öğrencilerin Gösterileri Büyük Beğeni Topladı

Kaymakam Zekeriya Güney’in konuşmasının ardından ‘Cumhuriyetimizin 101.Yılı’ konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışlarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni sonrasında kutlama programı; Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafında hazırlanan Halk Oyunları Gösterisi, Aliağa Belediyesi Karate Branşındaki öğrencilerin hazırladığı karate gösterisi, Cumhuriyet İlkokulu 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin gösterisi, Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencilerini hazırladığı oratoryo gösterisi, Cumhuriyet İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı final gösterisi ile devam etti. Gösteriler izleyenlerden büyük ilgi gördü. Aliağa Atatürk Stadyumu’ndaki program geçit töreniyle sona erdi.

Aliağalılar Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Fener Alayı ve Konserle Yaşayacak

Aliağa Atatürk Stadında gerçekleştirilen resmi programın ardından kutlamalar akşam Aliağa Belediyesi öncülüğünde organize edilecek Cumhuriyet Fener Alayı ve korteji ile devam edecek. Saat 19.00’da ENKA Spor Salonu önünden başlayacak fener alayında Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Cumhuriyetin 101. yıl kutlamalarında coşku, Cumhuriyet Meydanı’ndaki konser alanında saat 20.00’de sahne alacak Topraksız Elektrik grubunun konseriyle zirveye çıkacak.