Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hem resim sergisinde eserlerini tanıttı hem piyano konseriyle davetlilere müzik ziyafeti sundu.

İzmir Cumhuriyet Eğitimi Müzesi’nde Görsel Sanatlar Öğretmeni Evrim Erkol Kerimoğlu’nun rehberliğinde hazırlanan resim sergisinde, Azra Cerhal, Elif Eda Dündar, Neva Küçük, Tuana Nur Avcı, Zeynep Tunç, Zeynep Ülkü Özel, Bade Başyiğit, Ece Dinç, Ecem Sapmaz, Gökçen Karabulut, Hüma Korkmaz, İnci Lale Cebecik ve Rosida Defne Yıldırım’ın eserleri yer aldı. Öğrenciler, "Kadın ve Çocuk" temasıyla hazırladıkları çalışmalarda, kadının toplumdaki yerini, çocukların masumiyetini ve geleceğe dair umutlarını yansıttı.

Konser bölümünde ise Kerem Kavuştı, Çınar Derin, Göktuğ Aşaroğulları ve Aslı Atalay’ın piyano performansları büyük beğeni topladı. Genç yetenekler, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İzmir Cumhuriyet Eğitimi Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı bu anlamlı etkinlik, sanat ve eğitimi bir araya getirerek öğrencilerin gelişimine katkı sağladı. Katılımcılar, öğrencilerin yaratıcı eserlerini inceleyerek onların sanatsal ve akademik gelişimlerini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Etkinliğe, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalakaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nden Erol Keklik, Aliağa BİLSEM Müdürü Alev Çelik, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.