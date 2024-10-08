Aliağa Belediye Meclisinin, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere gerçekleşen üçüncü birleşiminde, gelir-gider denkliği sağlanarak oluşturulan 2025 yılı bütçesi 3 milyar 517 milyon 507 bin 132 TL olarak onaylandı.

Aliağa Belediyesi ekim ayı üçüncü birleşimi belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Birleşimde 2025 yılı mali bütçesi oylandı. Yapılan oylamada 2025 yılı bütçesi 3 milyar 517 milyon 507 bin 132 TL olarak öngörülerek oy birliği ile onaylandı. 2025 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre en yüksek bütçe 922 milyon 405 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı.

Toplantı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr ’den ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlandı. Ekim ayı üçüncü birleşimi bir sonraki meclisin 5 Kasım 2024 Salı günü saat 18.00’de toplanmasına karar verilmesiyle son buldu.