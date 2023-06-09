Aliağa Belediyesi Sanatevi’nin (ASEV) yıl sonu etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan öğrenciler, dans ve müzik gösterileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Aliağa’da küçükten büyüğe herkesi sanatla buluşturan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2022-2023 eğitim döneminde binlerce kursiyere farklı sanat branşlarında eğitimler verdi. Güçlü ve deneyimli eğitmen kadrosunun görev yaptığı kursların ardından öğrenciler, hünerlerini Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda organize edilen final gecesinde sergiledi. Öğrencilerin ASEV eğitmenleri eşliğinde sahneledikleri; bale, ukulele, piyano, dans, gitar, ney, keman, bağlama, ud ve halk dansları gösterileri izleyenlerden sık sık alkış aldı. Gösterilere alkışlarıyla destek veren aileler, ilk kez sahne alan çocukların heyecanına ortak oldu. Öğrenci ve eğitmen orkestrası sonrasında hep birlikte sahne alan öğrencilerin İzmir Marşı eşliğinde yaptıkları bayrak şov ise programa ayrı bir renk kattı.

“Biz hep birlikte büyük bir aileyiz”

Final gecesinde sadece yıl sonu gösterisi değil, aynı zamanda geleceğin ulusal ve uluslararası sanatçılarını da izlediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Herkesin keyif aldığı çok güzel bir gece oldu. Bu gösterileri sanat günlerimizde tekrar izlemek isteriz. Sahnede gösteri yapan tüm çocuklarımızla gurur duyuyorum. Çocuklarımızla her daim yakından ilgilenen eğitmen arkadaşlarımıza ve çocuklarımızı sanata teşvik eden ailelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz” dedi.