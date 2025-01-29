Küçükbaş hayvan üretiminin artırılması ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Çoraklar Mahallesi’nde projelendirilen ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde ilk koç dağıtımı gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesinin yüzde 75 hibeli, Pedigrili Safkan Karacabey Merinosu ve Kıvırcık ırkı koç dağıtımından faydalanmak için 116 üretici Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Aliağa Belediyesi Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde organize edilen programda, kura yöntemi ile 50 üretici koç alımına hak kazandı. Kurada ismi çıkmayan üreticiler ise mayıs ayında yapılacak olan ikinci dağıtımlarda koç alımına hak kazanmış oldu.

Koç dağıtım programına, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Başkan Serkan Acar: “Aliağamızda Küçükbaş hayvan sayısını 80 binlere ulaştırmayı amaçlıyoruz”

Damızlık Koyun Üretim Merkezinde ilk koç dağıtımını gerçekleştirmenin haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: “Tesisimizde merinos ve kıvırcık türünde damızlık koyun yetiştiriciliğinin yanı sıra koyunlarımızın ihtiyacı olan yem bitkilerini de yetiştiriyoruz. Damızlık Koyun Üretim Merkezimiz sayesinde bölgemizde ihtiyaç duyulan damızlık koyunları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizde 40 bin olan küçükbaş sayımızı 5 yıllık süre zarfında 80 binlere ulaştırmayı istiyoruz. Halk Eliyle Islah Projesi kapsamında mevcut küçükbaşlarımızı ıslah ederek, saflaştırarak, daha verimli hale getirip üreticilerimizin gelirini artırmayı planlıyoruz. Bugün de bu amaç doğrultusunda ilk damızlık koçlarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Aliağamız hayvancılıkta da söz sahibi olan bir şehir olacak”

Başkan Acar, yaz aylarında başlayacak proje hakkında şunları söyledi: “Daha önce beyan ettiğimiz ve yaz aylarında başlayacağımız bir projemiz daha var. Bu projede, mevcut üreticilerimize veya ben bu işe girmek istiyorum, ben koyun üretmek istiyorum diyen üretici adaylarımıza bedelsiz olarak 20 koyun 1 koç vereceğiz. 3 yavrulamadan sonra bu sayı kadar 21 tane koyunu bize geri iade edecek ve biz bunları diğer üreticilere vereceğiz. Bu şekilde de inşallah Aliağamız sanayi ve liman şehri olmasının yanında hayvancılıkta da söz sahibi bir şehir olacak. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz”

Kaymakam Zekeriya Güney: “Temel hedefimiz bütün çiftçilerimize destek sağlamak”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, ileriki süreçte koç dağıtımının artacağını belirterek, "Temel hedefimiz bütün çiftçilerimize destek sağlamak, çiftçilerimizin yanında olmak ve ülkemizi kendi kendine yeten ülke haline getirmek. Bunun için hep birlikte çalışacağız” dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Üreticimize verdiğimiz en ufak destek karşılığını çok çabuk buluyor”

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin projenin küçükbaş hayvancılığa sağlayacağı katkılar hakkında şöyle konuştu: “Üreticimize verdiğimiz en ufak destek karşılığını çok çabuk buluyor. Şu anda başlamış olduğumuz yeni bir destekleme modeli var. Bu model içerisinde bugün dağıtılacak koçların daha sonra dağıtılacak koyunlarla birlikte bölgedeki hayvanların popülasyonlarının arttırılmasını, özellikle küçükbaşta, çok önemsiyoruz. Nüfus başına bir küçükbaş olacak şekilde bir popülasyona ulaştırmamız lazım. Yeni destekleme modelimizde amacımız sektörü büyütmek, işletmelerin sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak ve proje kapsamında da genetik iyileştirme sağlayarak süt ve et verimini artırmaktır”

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal: “Aliağamızı küçükbaş hayvan üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz”

Damızlık Üretim Merkezi projesinde dağıtım aşamasına gelinmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, “Damızlık Üretim Merkezi proje fikrinin ilk ortaya çıkmasından bugün dağıtım aşamasına gelindiğini görmek beni son derece mutlu ediyor. Dağıtacağımız koçlar Aliağa Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeli olarak dağıtılıyor. Önümüzdeki yaz itibariyle dağıtacağımız koyunlarla birlikte ilçemizi çok kısa sürede küçükbaş hayvan merkezi haline getirme inancı içindeyiz. Dağıtacağımız koçların da üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Uzun vadede damızlık koyun ihtiyacını karşılayacak

Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Çoraklar Mahallesi’nde 41.200 metrekarelik alanda 2.400 metrekare kapalı alana inşa edilen ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’ uzun vadede Türkiye genelindeki damızlık koyun ihtiyacını karşılaması hedefiyle kuruldu. Bölge ve ülke ekonomisine artı değer katması beklenen tesis, küçükbaş hayvan üretiminde verim ve kaliteyi artırarak bölgedeki koyun ırkının iyileştirilmesine ve hayvancılığın teşvik edilmesine de katkı sağlayacak.