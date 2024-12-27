Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yılbaşında tüketiminde artış olan gıda ürünlerini titizlikle kontrol ediyor.

Zabıta ekiplerince ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat, etiket kontrolleri yapılıyor. Ayrıca ekmek gibi unlu mamullerin gramajlarının uygunluğuna bakılıyor. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespitlerine para cezası uygulanırken fiyat etiketi uyuşmazlık tespiti hallerinde İl Ticaret Müdürlüğü’ne tespit tutanakları gönderiliyor. İşletmelerde eksiklikler tespit eden vatandaşlar şikâyetlerini Alo 153 veya 0530 277 22 22 hattı üzerinden Hilal Masa’ya iletebiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karagöz: “Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu, güvenli ve sağlıklı girmesi konusunda gerekli denetimlerimizi yapıyoruz”

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karagöz yapılan denetimler hakkında şunları söyledi: “Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu, güvenli ve sağlıklı girmesi konusunda gerekli denetimler gerçekleştiriyoruz. Başta hijyen kuralları olmak üzere satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini, fiyat etiketlerini ve gramajlarını kontrol ediyoruz. Yapılması gerekenler konusunda işletmecilerimize gerekli bilgileri verdik. Aksaklıklarla ilgili uyarılarda bulunduk. Bütün yıl olduğu gibi 2025 yılında da periyodik olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.