Aliağa Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, yarın saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 14 madde yer alıyor.

Belediye Meclis Salonu’ndaki oturum 3 Ekim 2023 ve 5 Ekim 2023 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ile komisyondan gelen raporlar meclis üyelerince görüşülecek.

Aliağa Belediyesi Webtv canlı yayınlayacak

Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr ’den ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00’den itibaren başlayacak.