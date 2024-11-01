Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam Ofisi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen online kariyer platformu istealiaga.com, işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturarak istihdam sağlamaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar, online platform üzerinden iş ilanlarına başvurabildikleri gibi Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplu iş görüşmeleriyle de işverenlerle yüz yüze iletişim kurabiliyor.

Aliağa’da İstihdam İş’te Aliağa ile hız kazanıyor

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın destekleriyle kurulan online kariyer platformu İş’te Aliağa, istihdama destek olmayı sürdürüyor. Aliağa’da iş arayışında olan vatandaşlar, İş’te Aliağa platformuna ücretsiz üye olabiliyor, özgeçmiş oluşturabiliyor, güncel iş ilanlarına da başvurabiliyor. Platformda iş ilanları sayfasında yer alan ‘iş ara’ kısmından meslek adı aratılarak açılan ilanları filtrelenebiliyor. Vatandaşlar, seçtikleri ilanın sayfalarına girdiklerinde ise aranan işçi niteliklerini, çalışma koşullarını ve iletişim bilgilerine erişebiliyor.

İş veren ile iş arayanlar yüz yüze görüşüyor

Platforma üye olan firmalar ise iş talebinde bulunanların oluşturduğu özgeçmişleri yakından inceleme imkanı buluyor. Online başvuruların yanı sıra istihdam ofisi tarafından yüz yüze toplu iş görüşmeleri de yapılıyor. Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplu iş görüşmeleri İş’te Aliağa’nın sosyal medya hesaplarından, web sayfasından, Aliağa Belediyesi’ndeki ilan panolarından duyurulurken İş’te Aliağa’ya üye olan vatandaşlara da mesaj yoluyla bilgilendirme yapılıyor. İşverenler, toplu iş görüşmelerinde aradıkları işçi niteliklerini ve çalışma koşullarını anlatıyor. İş arayanlar da görüşme bitiminde hemen başvuru yapabiliyorlar.

Aliağa Belediyesi İstihdam Birimi: “Birçok kişiye istihdam sağladık”

Aliağa Belediyesi İstihdam Birimi Sorumlusu Melis Ohta yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Aliağa Belediyesi istihdam birimi tarafında kurulan İş’te Aliağa web sayfası, iş arayan vatandaşların iş bulabilmelerini ve işçi arayan firmaların da işçi bulabilmelerini sağlayan bir platform. Amacımız vatandaşın en büyük sorunların biri olan işsizliği azaltabilmek ve iş gücü piyasasındaki dengeyi sağlamaktır. Şu ana kadar yaptığımız toplu görüşmeler ve cv havuzumuzdaki aday yönlendirmeleriyle birçok kişiye istihdam sağladık. Toplu görüşmelere katılan vatandaşlarımız daha hızlı bir şekilde iş bulabiliyor. Firmalar da aradıkları nitelikli iş gücüne kolayca erişebiliyor. Aliağa Belediyesi olarak sunduğumuz bu hizmeti daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.”