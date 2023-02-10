Aliağa Belediyesi, deprem felaketinin yıkıcı etkisini en yakından hisseden şehirlerden Aliağa’ya gelen depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarına tek bir merkezden çözüm sunabilmek amacıyla Deprem Koordinasyon Merkezi kurdu.

Aliağa Belediyesi, deprem felaketinin yıkıcı etkisini en yakından hisseden şehirlerden Aliağa’ya gelen depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarına tek bir merkezden çözüm sunabilmek amacıyla Deprem Koordinasyon Merkezi kurdu.

Aliağa Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen vatandaşların sorunları en aza indirmek için Koordinasyon Merkezi kurdu. Aliağa Gençlik Merkezinde kurulan Aliağa Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezinde; depremzedelerin Aliağa’ya nakil, yerleştirme ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Başvuru sonrası kayıtları alınan depremzedelerin barınma ve tüm ihtiyaçları temin edildikten sonra, belediye ekiplerince barındıkları yerlere ulaştırılıyor.

Depremzede vatandaşların Aliağa’ya nakil, yerleştirme ve her türlü ihtiyaç için "0539 518 0287" ve "0539 518 0289" numaralı iletişim hatlarından ya da "0539 518 0293" numaralı WhatsApp hattından Aliağa Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçebileceği belirtildi.