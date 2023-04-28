Haber Muhabiri ve TV Programı sunucusu olarak bilinen Ali Göksular’ın düzenlediği Best Of Gaziantep Awards Ödül Gecesi, bu yıl 8 ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yapımcılığını Arzu Melek Budak’ın gerçekleştirdiği Ali Yollarda programının bilinen ismi Ali Göksülar tarafından 2 yıldır düzenlenen Best Of Gaziantep Awards Gecesi’ne bu yıl da ünlü yağacak. Haber muhabiri ve TV program sunucusu Ali Göksular’ın organizasyonuyla gerçekleştirilen geceye 8 ünlü Sanatçının yanı sıra ulusal ve yerel medya temsilcileri de katılacak. Gece, 30 Nisan 2023 Pazar Günü Gaziantep’teki Green Park Otel’de gerçekleştirilecek.

Ünlü manken Tuğba Özay ve ünlü sanatçı Uğur Arslan’ın sunuculuğunu yapacağı gecede, Mehmet Ali Erbil ve kardeşi Mustafa Erbil, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Tuğba Ünal, Fatih Bulut ve kırmızı halı sunucusu ise Serpil Uzunçavdar da yer alacak.