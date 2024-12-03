Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, başkanlık görevini özel birey Anıl Ege Aydın’a devretti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalığı oluşturacak bir etkinlik düzenledi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Dünya Engelliler günü kapsamında başkanlık koltuğunu, 18 yaşındaki engelli birey Anıl Ege Aydın’a devretti. Özel olarak evinden makam aracı ile görevliler tarafından alınan Aydın, belediye hizmet binasına gelerek başkanlık makamında Başkan Sezer tarafından karşılandı. Başkanlık koltuğunu devralan Aydın, engelliler için hayata geçirilmesi gereken projelerini Sezer’e iletti.

HER ZAMAN ENGELLİ BİREYLERİN YANINDAYIZ

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat ve beraberindeki heyet ile birlikte özel birey Aydın’ı makamında ağırlayan Başkan Sezer, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Gölcük’te engellilere yönelik hizmetler ve projelerden de Aydın’a bahseden Başkan Sezer, tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

GÖLCÜK BELEDİYESİ’NE FARKINDALIK TEŞEKKÜRÜ

Anıl Ege Aydın, ailesi ve beraberindeki heyet ise 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliği için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve tüm belediye personeline teşekkür ettiler.