Kayseri ve Sivas Eski Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığına atandı.

Kayseri’de uzun süre hizmet etmiş olan, Kayseri Eski Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığına atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirilen ve önce Refah Partisi, daha sonra AK Parti’de siyaset yaptıktan sonra 1994-2004 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanlığı, 2004-2009 yılları arasında Hisarcık Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Ali Veral, 2010-2011 yılları arasında da Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine getirilmişti. Kayseri’den sonra, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü olarak 2011 yılında göreve başlayan Ali Veral, yaklaşık 4 yıllık hizmetin ardından bu görevinden sonra da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı görevine atanmıştı.

Veral, son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığına atandı.