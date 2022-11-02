SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un başarılı futbolcusu Ali Ülgen, Göztepe maçını kazanıp, seri galibiyetlere başlamak istediklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un başarılı futbolcusu Ali Ülgen, Göztepe maçını kazanıp, seri galibiyetlere başlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda son 2 maçta da gol atan başarılı kanat oyuncusu Ali Ülgen, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Pendikspor maçında iyi mücadele ederek 3 puanla şehre döndüklerinin altını çizen Ülgen, “Göztepe maçı, bizim üst sıralara çıkmamız için gerçekten çok önemli. Geçen hafta güzel bir oyunla zorlu Pendikspor deplasmanından galip gelmeyi başardık. Ancak Pendikspor maçındaki galibiyetin bir anlamı olması için Göztepe maçını da kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Tabii bu maçı kazanmamızdaki en büyük faktörün de taraftarımız olduğunu söylemek istiyorum. Son galibiyet takıma bir özgüven kattı. Göztepe maçını da her maç olduğu gibi kazanmak istiyoruz” dedi.

“Kariyerimdeki ilk gollerimi Samsunspor formasıyla attım”

Son 2 karşılaşmada da fileleri sarsan başarılı Ali Ülgen, “Kariyerimdeki ilk golümü Samsunspor formasıyla attım. Antrenmanlarda duran top çalışıyordum. Allah da nasip etti ve serbest vuruştan çok güzel bir gol attım. Daha önceden bu sistemde oynamıştım. O yüzden hocamızın oynattığı sisteme alışkınım. Hocam da bana güvendi ve şans verdi. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Önemli olan takımın kazanması. İnşallah böyle devam ederiz. Samsunspor’da ikinci yılım. Samsunspor’a gelmeden önce de buranın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama gelince daha iyi anlıyorsunuz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bugün ben yarın başkası gol atar ama önemli olan takımın kazanması ve kazanmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

“Göztepe’yi yenerek seri yakalamak istiyoruz”

Sezon sonu Süper Lig’e yükselmek istediklerine de atıfta bulunan 23 yaşındaki oyuncu, “Göztepe maçıyla seri yapmamız gerekiyor. 1 maç kazandığımızda bile havanın ne kadar değiştiğini herkes görüyor. Eğer üst üste kazanırsak kendimize olan özgüvenimiz çok fazla artacak. Çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. En az son maçtaki gibi mücadele vermemiz gerekiyor. Bu işler sadece ‘kazanacağız’ diyerek olmuyor. Antrenmanlarda çok iyi çalışıp, Göztepe maçına iyi konsantre oluyoruz. Taraftarların bizi destekleyeceklerini biliyorum. Kale arkaları da bilet satışına kapatıldı. Bu maç taraftarımızla birlikte önemli. Çünkü taraftarlarımızın desteği ile bu maçı kazanacağız. Samsunspor’un her zaman hedefi ve yeri Süper Lig’dir. Biz burada olsak da olmasak da Samsunspor’un yeri Süper Lig. Bunun herkes farkında. Takımda şampiyonluk yaşayan ve tecrübeli ağabeylerimiz var. Zor maçları kazanarak şampiyon olacağız. İnşallah hak ettiğimiz yere ulaşırız” şeklinde konuştu.

Ali Ülgen bu sezon Samsunspor forması ile çıktığı 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.