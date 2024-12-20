Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın oynanacak Sivasspor-Samsunspor müsabakasında düdük çalacak olan hakem Ali Şansalan, 15. kez kırmızı-beyazlıların maçını yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor, yarın saat 16.00’da evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Ali Can Alp yapacak.

Çanakkale Bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan, 15. kez bir Sivasspor karşılaşmasında düdük çalacak. Şansalan’ın yönettiği müsabakalarda Sivas ekibi 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ali Şansalan, ayrıca bu sezon ikinci kez Sivasspor mücadelesinde görev yapacak.

Ali Şansalan’ın yönettiği Sivasspor maçları şöyle:

Sivasspor: 3 - Bucaspor: 1

Sivasspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0

Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3

Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 2

Göztepe: 3 - Sivasspor: 2