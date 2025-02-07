Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan, kırmızı-beyazlı takımın 16. kez maçını yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında, Sivasspor sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Çanakkale Bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan, Sivasspor’un 16. kez maçını yönetecek. Şansalan’ın düdük çaldığı geride kalan 15 müsabakada kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı. Yiğidolar geride kalan 5 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Şansalan, bu sezon ise Sivasspor’un Göztepe ve Samsunspor maçlarında görev aldı.

Ali Şansalan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor: 3 - Bucaspor 1928: 1

Sivasspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1

Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0

Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3

Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 2

Göztepe: 3 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 0 - Samsunspor: 0