Balıkesir Bölgesi Hakemi Ali Şansalan, Kayserispor’un 15. kez maçını yönetecek. Tecrübeli hakem, ilk kez Kayserispor-Trabzonspor maçında düdük çalacak.

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçına hakem Ali Şansalan atandı. Bu sezon 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF 1. Lig maçı yöneten 37 yaşındaki hakem, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak. Balıkesir Bölgesi hakemi, bugüne kadar 14 kez Kayserispor maçı yönetti. Kayserispor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 8 kez de mağlup oldu. Ali Şansalan, bu sezon Kayserispor’un deplasmanda 2-0 kaybettiği Antalyaspor maçını yönetmişti.

Ali Şansalan, 17 kez de Trabzonspor maçı yönetti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 10 galibiyet 4 beraberlik alırken 3 kez de yenildi.