Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi Başkanlığı’ndan istifa eden Ali Özcan, 1 Ekim 2022 tarihinde seçime gidecek olan Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday olduğunu düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Özcan konuşmasında, “Kayseri’yi yeniden ticaretin başkenti yapmak için aday oldum” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) yapılan basın toplantısına Ali Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Kayseri’nin ticaretin kendisi olduğunu söyleyen Ali Özcan, “Havasını teneffüs ettiğimiz, suyunu içtiğimiz, üzerinde yaşam sürdüğümüz Kayserimiz tarihten bugüne birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerden beslenerek bugünlere gelmiş kadim bir şehrimizdir. Mensubu olmaktan övünerek söz ettiğimiz Kayserimiz bugün emsal düzeyde olan birçok şehri kıskandıran birçok özelliğe sahiptir. Aynı zamanda Kayseri’yi Kayseri yapan değerli iş insanlarımız, kıymetli hemşerilerimiz de Kayseri’yi ve Kayseriliyi sadece Türkiye’de değil Dünya da en iyi şekilde temsil etmektedir. Kayseri ve Kayserili güzelliğiyle, ahlakıyla, yaşamıyla, ticaret anlayışıyla her zaman tercih sebebi olmuştur. Çünkü Kayserili çalışkandır. Kayserili üretkendir. Kayserili öngörü sahibidir. Kayserili yarının ihtiyacını bugünden görendir. Kayserili üstün ticaret ahlakıyla güven verendir. Kayserili şehrine kıymet katan ülkesine katma değer sağlayandır. Kayserili tuttuğunu koparan, kopardığını işleyen, işlediğini pazarlayandır. Kayserili pratik zekalıdır. Kayserili ticareti bulandır, uygulayandır, dürüst ve düzgün şekilde yaşatandır. Yani Kayseri ticaretin ta kendisi Kayserili de ahlaklı bir tüccardır” dedi.

Özcan, Kayseri’yi yeniden ticaretin merkezi haline getirmek için aday olduğunu söyleyerek, “1 Ekim 2022 tarihinde şehrimize, ülkemize, insanımıza ve insanlığa hizmet sunan, üretim yapan, çalışan, değer oluşturan Kayserimizin en önemli kurumlarından olan ticaretin merkezi niteliğindeki Kayseri Ticaret Odamızın başkan ve yönetimi seçilecektir. Yeni dönemde Odamızın gelişimi ve değişimi için çalışacak üyelerimizin ihtiyaç, talep, beklenti ve isteklerine cevap verecek her türlü sıkıntı ve dertlerinde arkalarında dağ gibi dimdik duracak ve meslektaşını destekleyecek başkan ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla belirlenecektir. Hayatı boyunca şehrine, devletine, milletine, insana ve insanlığa katkı sunmak fayda sağlamak hayat amacım olmuştur. Bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışarak fayda sağlamaya, değer üretmeyi kendime vazife bildim. Yine bu amaç doğrultusunda Kayserimize değer katan iş insanlarımızın, dost ve arkadaşlarımın tavsiye ve telkinleriyle Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı’na talip olmaya karar verdik. Değerli misafirler ticaretin başkenti sayılan şehrimizin en müstesna kurumlarından olan Kayseri Ticaret Odamızın Başkan adaylığına talip olmak gibi ulvi bir görev için haklı sebeplerim gerçekçi nedenlerim vardı. Bu sebepler doğrultusunda adaylık için kolları sıvayarak çalışmalarımızı başlattık. Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı’na talip oldum çünkü Üyelerimizin sorun ve sıkıntıların kendi kaygım gibi hissettiğim için aday oldum Edindiğim tecrübe ve birikimleri odamıza fayda sağlamak için aday oldum. Üyelerimize katkı ve kazanım sağlamak için üyelerimizin helal kazançlarının hakkını savunmak için aday oldum Sadece üyelerimizin değil onların çok değerli aileleri ve evlatlarına güzel yarınlar oluşturmak için aday oldum. Odamızı en iyi şekilde temsil etmek üyelerimizin ihtiyaç beklenti ve taleplerini kamu kurum ve kuruluşlarına iletmek ve takibini sağlayıp sonuç almak için aday oldum. Üyelerimizin her birini ailemin en değerli üyesi görerek iyi ve kötü gününde yanında olmak ben değil biz demek için aday oldum ve sıkıntılarında alın teriyle çalışan evine helal kazanç sağlayan üyelerimizin sorunlarında arkalarında Erciyes dağı gibi durmak için aday oldum. Ben değil biz demek birlikte yürümek birlikte çözmek birlikte kazanmak, uyumla, vakarla, liyakatle, birlikte yönetmek için aday oldum. Her gün gelişen ve değişen dünyada odamızı da bu değişim ve gelişime ayak uydurarak odamızın üyelerine alternatif kazanç kapıları oluşturmak için aday oldum. Yeni pazarlar oluşturarak üyelerimize katkı sağlamak için aday oldum. Değişen tüketim alışkanlıklarını iyi analiz ederek yeni oluşturulan platformlarda bizde varız demek için aday oldum. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek üyelerimizi yönlendirmek suretiyle yeni kazanç kapıları oluşturmak için aday oldum. Gelişmeleri takip eden değil, takip ve taklit edilen bir oda oluşturmak için aday oldum. Kayserimizi yeniden ticaretin başkenti yapmak için aday oldum. Sefer bizden zafer Allahtan. Oluşturmuş olduğumuz genç, dinamik, üretken yönetimimizle Kayseri Ticaret Odamızı en şekilde temsil ederek hak ettiği yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Büyük hayaller kurarak çıktığımız bu yoldaki temel amacımız Kayseri’ye ve Kayseriliye hizmettir. Bu amaçla çıktığımız bu yolda yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, bugüne kadar odamıza çeşitli kademelerde hizmet etmiş başkan, meclis başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve odamız üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Odamız seçimlerinin üyelerimize, odamıza şehrimize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde yapacakları çalışmalarla teknik eleman, tarımsal faaliyet ve kira sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade eden Ali Özcan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz teknik eleman sorununa uzun yıllar teknik bir üniversite ile çözüm bulunabileceğini ifade etmiştik. Birçok oda ve borsanın ülkemizde örneği de var. Karaman’da, Konya’da, İstanbul’da var. Ticaret odalarımızın üniversiteleri var. İnşallah biz de Kayseri’de Kültepe Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi’nin kurulumunu eğer göreve gelirsek başlatacağız. Özellikle teknik eleman sorununun bu şekilde ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Tarımsal alanlarda Kayseri her ne kadar sanayi şehri olsa da bir o kadar da tarım şehri. Tarımsal sulama alanlarımızda ciddi sıkıntılarımız var. Tarımsal sulama alanlarında projeler maalesef geçmişe nazaran zayıflamış durumda. Bununla alakalı ciddi bir çalışma yapıp, Sarımsaklı ve Bahçecik Gölleri gibi varlıklarımızı doğru değerlendireceğiz. İnanırsak başarırız diye düşünüyoruz. Kayserimizde malum 4. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulum aşamasını yaptı değerli büyüklerimiz. Fakat biz açıklamamızda da iyiyi daha iyiye taşıyacağız derken kastımız buydu. Evet 4.’sü çok güzel bir hamle ama 5.’si de olmalı, 6.’sı da olmalı, 7.’si de olmalı. Küçük sanayi sitesi oluşturulmalı. İşletmecilerimiz kirayı öderken zorlanıyorlar. Bu sayede dolayısıyla iş insanlarımız kiraya değil, daha çok üretime, daha çok istihdama çalışacaklar.”