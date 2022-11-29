Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Valisi Süleyman Elban’a üzerinde ismi yazılı Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Valisi Süleyman Elban’a üzerinde ismi yazılı Fenerbahçe forması hediye etti.

Adana Fenerbahçeliler Derneğinin düzenleyeceği etkinliğe katılmak üzere Adana’ya gelen Ali Koç ve yöneticiler, Vali Süleyman Elban’ı ziyaret etti. Ziyarette Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Korhan Kadıoğlu da hazır bulundu.

Başkan Koç, ziyaretin anısına Vali Elban’a üzerinde ismi yazılı Fenerbahçe forması hediye etti. Vali Elban da Başkan Koç’a üzerinde Atatürk görseli bulunan vazo armağan etti.